Conhecer a si próprio ajuda nas batalhas da vida. Veja no Salmo 43

Bom dia! É importante conhecermos a nós mesmos. A chave para gerenciar outros, é saber gerenciar a si mesmo com segurança. Existem muitos defensores do autoconhecimento. A própria Bíblia, no Salmo 43, ressalta essa importante característica pessoal. Veja a análise de hoje e tenha um ótimo domingo (18) com o nosso Senhor Jesus!