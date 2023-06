Contratação de atleta vira caso de polícia e ofensa ao AP: ‘cu do mundo’

Dirigente do Santos afirma ter sido pressionado a pagar comissão por atleta sem a apresentação dele no clube; empresário nega

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um empresário de atletas de São Paulo (SP) está sendo acusado pela diretoria do Santos-AP de tentar enganar o clube ao negociar o passe de um jogador que ele, supostamente, não representava. O acusado também teria ameaçado o presidente de honra do clube, Luciano Marba, que registrou boletim de ocorrência. O empresário foi procurado pelo Portal SN, negou as acusações e disse que foi insultado pelo dirigente do clube amapaense.

De acordo com o registro feito na Polícia Civil, na tarde desta quinta-feira (1º), no último dia 20 de maio um homem entrou em contato com Marba se identificando como o empresário Helton Ricardo Dal Acqua, representante do meia Luís Eduardo da Silva dos Santos, do Mato Grosso do Sul. O agente teria sido indicado pelo ex-jogador do Santos, ACosta. O clube amapaense estava à procura de um meia para o Campeonato Amapaense.

Houve acerto de salário para os dois meses de competição, e o empresário teria cobrado uma comissão de R$ 5 mil. Feito o acerto, o Santos Futebol Clube do Amapá emitiu uma passagem Campo Grande /Macapá em nome do atleta no valor de pouco mais de R$ 1,6 mil. No entanto, Helton teria passado a pressionar insistentemente pelo pagamento da comissão, procedimento que normalmente só ocorre após a apresentação do atleta no novo clube.

Um pré-contrato foi feito e cadastrado no banco de dados da CBF com o nome do jogador como novo contratado do Peixe da Amazônia. Tudo parecia certo até a noite do último domingo (28), quando o presidente de honra do Santos afirma ter sido surpreendido por uma mensagem de outro agente, Anderson Nasrrala, questionando a contratação e afirmando ser o atual representante do atleta.

Luciano Marba informou que tinha negociado com outra pessoa, e que o Santos já havia tido despesas com a passagem. Marba decidiu cobrar a devolução do dinheiro da passagem de Helton. Houve discussão no WhatsApp.

O dirigente do Santos apresentou na delegacia prints demonstrando que Helton se referiu ao Amapá como “cu do mundo”, e que ele fez ameaças e xingamentos pessoais. Luciano Marba registrou boletim de ocorrência por ameaça, injúria, calúnia, estelionato e preconceito por procedência nacional.

Após o reembolso da passagem por Anderson Nasrrala, o jogador Luís Eduardo foi liberado pelo Santos e acabou sendo contratado por um time do interior de Minas Gerais.

O outro lado

Procurado pelo portal, Helton negou que tenha aplicado um golpe no Santos, e enviou áudio do jogador Luís Eduardo no qual ele diz ter desistido de jogar no Santos por preferir aceitar outra proposta mais vantajosa, cujo salário seria 3 vezes maior.

“Depois de tudo fechado ele me mandou aquele áudio. E eu respondi: se você não for, tem que repor a passagem ao presidente. E aí eu falei com o presidente que iria se resolver se caso o Dudu não pagasse eu pagaria ele, que ele ficasse tranquilo, que meu caráter eu respondo, não pelo dos outros

Aí ele começou a me xingar até que uma hora ninguém tem mais sangue de barata rebati as ofensas que ele me fez”, comentou o empresário.

Helton adiantou que vai entregar os áudios de Marba a jornalistas da TV Globo e da Record.

“Vai ser ruim pro Santos do Amapá”, avisou.

Helton também enviou print de diálogos dele com outros atletas agenciados, e negou que tenha cobrado comissão do presidente do Santos. Segundo ele, a remuneração padrão é de 10% do salário do jogador.

“Ele vai ter que provar o que está dizendo. Eu represento os atletas. Eu tenho tudo escrito e por áudios. Tanto dele presidente, como atleta. Eu ainda falei pra ele (Marba) se quiser coloco outro jogador eu pago a passagem sem problemas. O cara só queria xingar e falar merda para os outros”, garantiu.

Sobre ter dito que o Amapá é o “cu do mundo”, Helton tentou justificar o momento.

“Apenas uma hora não dá mais e aí, cabeça quente, rebati as agressões verbais que ele estava me fazendo”.