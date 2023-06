Corpo com facadas e tiros é avistado por garota de dentro de ônibus

Corpo estava a cerca de 80 km de Macapá, entre os distritos de Santo Antônio e Curicaca.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá busca identificar um corpo com marcas de violência, que foi encontrado na tarde desta quarta-feira (14), nas margens da Rodovia AP-70, entre a comunidade de Santo Antônio da Pedreira e a Vila do Curicaca, distritos de Macapá.

O cadáver é de um jovem que aparenta ter cerca de 20 anos. A Polícia Científica constatou que ele estava vestido com duas bermudas e tinha pelo menos 9 perfurações, entre facadas e disparos de arma de fogo. O óbito pode ter ocorrido na madrugada anterior.

Um morador da região foi quem acionou a Polícia Militar do Amapá. Ele contou que localizou o corpo depois de ter sido comunicado por sua filha. A garota detalhou que viajava em um ônibus de linha, quando, da janela do veículo, avistou uma pessoa caída em meio ao matagal, na beira da via.

Uma equipe do Batalhão de Policiamento Rural (BPRU) passou a preservar a cena do crime até a chegada da perícia e dos investigadores da Delegacia de Homicídios.

Ainda não há suspeitas de autoria, mas o delegado responsável pela investigação, Paulo Moraes, não tem dúvidas de que se trata de uma execução motivada por acerto de contas.

Diligências então sendo feitas para identificar a vítima, o morador que encontrou o cadáver e a suposta passageira do ônibus.

Quem tiver informações referente ao crime e queira contribuir com os trabalhos da polícia, o Disk Denúncia da Delegacia de Homicídios é (96) 9 9170 4302.