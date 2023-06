Corrida converte inscrições em alimentos para carentes

Evento ocorre no próximo domingo (11), na orla de Macapá.

Da REDAÇÃO

Ainda estão abertas as inscrições para a corrida que vai converter a taxa de participação em alimentos e produtos de higiene para famílias carentes no Amapá.

A 5ª Corrida do Cooperativismo Amapaense está marcada para o próximo domingo, 11 de junho, com a concentração às 5h e largada às 6h, em frente ao Parque do Forte, no Centro de Macapá.

No trajeto, os participantes, percorrerão toda orla de Macapá, até a frente do Ministério Público e retornam, perfazendo um total de 5 km.

Além de troféus, a 5ª Corrida do Cooperativismo dará uma premiação em dinheiro, patrocinada pelas cooperativas, aos três primeiros colocados das categorias cooperativa e comunidade geral: o 1º lugar ganhará R$ 300,00; o 2º colocado leva R$ 200,00; e o 3º a cruzar a linha de chegada fica com R$ 100,00, premiação válida para o masculino e o feminino de cada uma das duas categorias.

São 500 vagas, distribuídas entre os públicos cooperativista e comunidade em geral. A organização dará medalhas para todos os participantes até o 500º inscrito e troféus para 1º, 2º e 3 lugares nas divisões masculino e feminino das categorias cooperativa e comunidade. Vale lembrar que a categoria comunidade será dividida por faixa etária: 16 a 19; 20 a 29; 30 a 39; 40 a 49; 50 a 59; 60 +.

Até o dia 9 de junho a inscrição pode ser feita NESTE LINK.

Os alimentos e produtos de higiene adquiridos com os valores das inscrições serão doados para famílias em situação de vulnerabilidade social no Dia de Cooperar (Dia C) – a data de celebração será confirmada em breve.

A iniciativa faz parte dos calendários oficiais da Federação Amapaense de Atletismo (FAAP) e da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT).

A corrida é promovida pelo Sistema de Cooperativas do Amapá (OCB-AP), através do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP/AP).

Validação e Kits

A validação da inscrição, mediante a entrega do comprovante de inscrição e apresentação de um documento de identificação com foto, se dará nos dias 8 e 9 de junho, de 8h às 17h, na sede do Sistema OCB Amapá, na Avenida Tiradentes, nº 102, no Centro de Macapá.

Após a validação da inscrição, o participante receberá seu kit da corrida que será composto de camisa personalizada, numeração de peito e microchip.