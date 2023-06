Davi x Furlan: Processo por calúnia sobe para o TRF1

Davi e Furlan em evento oficial recente: juiz entendeu que processo movido pelo senador contra prefeito envolve foro privilegiado de Furlan

Por SELES NAFES

O juiz Mário Franco Júnior, da 4ª Vara Federal do Amapá, encaminhou para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) a ação do senador Davi Alcolumbre (UB) contra o prefeito de Macapá, Dr Furlan (sem partido), por calúnia e difamação.

No dia 22 de julho de 2022, o prefeito acusou o senador de estar por trás da Operação da PF que cumpriu mandados da justiça eleitoral no gabinete dele, residência e no endereço do irmão dele, o promotor de justiça João Paulo Furlan. O inquérito investigava um suposto esquema de compra de votos da eleição de 2020, quando Furlan foi eleito ganhando o pleito sobre o empresário Josiel Alcolumbre, irmão do senador.

No dia seguinte à operação, Furlan deu uma entrevista coletiva acusando o senador e o irmão dele de arquitetarem na PF e na Justiça Eleitoral a operação que, segundo Furlan, era baseada num inquérito que já tinha sido arquivado.

O prefeito atribuiu a operação ao fato de a primeira-dama Rayssan Furlan (MDB) ter sido indicada por ele para disputar o Senado, concorrendo com Davi. Naquela eleição, Rayssa teve 43% contra 47% de Davi, que conseguiu a reeleição.

Ainda segundo Furlan, a operação teve o objetivo de desequilibrar o pleito e frear o crescimento político de seu grupo, impulsionado por crescimento da aprovação pública. O prefeito ainda acusou o juiz eleitoral Orlando Vasconcelos de ter pedido propina. O magistrado autorizou as buscas.

O senador Davi Alcolumbre também se pronunciou publicamente afirmando que o prefeito precisava manter a serenidade, porque nenhum cidadão está acima do bem ou do mal. O parlamentar acrescentou que ninguém manda no MP, PF e justiça, negando qualquer envolvimento numa suposta conspiração, e ainda ajuizou uma queixa crime contra o prefeito e a primeira-dama por calúnia e difamação.

Ao analisar a ação, o juiz Mário Franco Júnior seguiu entendimento do MPF que já tinha declinado da competência para avançar com o processo. No entendimento do magistrado, o caso envolve prerrogativa de foro do prefeito de Macapá, por isso deve ser analisado pelo TRF1.

Recentemente, Furlan e Davi se reaproximaram, pontualmente. O prefeito convidou o senador para a inauguração do complexo esportivo do Estádio Glicério Marques, obra realizada pela prefeitura com recursos articulados pelo senador.

Foi um momento de trégua, numa guerra que agora continua na justiça.