Depois de passar por 5 receptadores, drone avaliado em R$ 6 mil é recuperado

Equipamento foi furtado de dentro do carro de uma empresa em Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ladrão invadiu o carro de uma empresa de energia solar, furtou um drone avaliado em R$ 6 mil e trocou o equipamento por drogas. O eletrônico foi recuperado nesta quinta-feira (22) pela Polícia Civil do Amapá, mas ninguém foi preso ainda.

A investigação é da equipe da 9ª DP da capital, localizada no Bairro Zerão, zona sul. O crime ocorreu no último dia 10, em Macapá. De acordo com o delegado Raphael Paulino, um funcionário da empresa esqueceu de trancar o veículo.

“Ele entregou o objeto para um traficante, ou seja, o crime patrimonial cometido tem como base o crime de tráfico de drogas. Foi trocado por poucas pedras de crack”, relatou o delegado.

Segundo ele, toda a cadeia de posse do aparelho foi rastreada. O drone passou pelas mãos de pelo menos 5 pessoas, que apenas iam revendendo o equipamento.

Quando foi localizado, o equipamento estava no interior do estado com um empresário, que o estava utilizando para monitorar a sua produção agrícola.

“Todos esses receptadores serão responsabilizados, é crime de receptação”, afirmou o delegado.

De acordo com ele, o ladrão já foi identificado e está sendo procurado.

Utilidade

Drones são equipamentos extremamente importantes para empresas de energia solar. Eles são usados nas inspeções de painéis solares, pois carregam câmeras de alta resolução e sensores térmicos. As imagens podem ajudar a identificar qualquer dano, sujeira ou mau funcionamento nos painéis.

Também podem ser usados ​​para medir a taxa de sombreamento, criar mapas e modelos topográficos do local de instalação de placas solares com mais precisão.