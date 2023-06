Deputado confirma pagamento de R$ 4 milhões a saúde de 3 municípios

Segundo Acácio Favacho, os recursos são para uso no Programa de Atenção Primária à Saúde de cada município.

O deputado federal Acácio Favacho, confirmou, nesta terça-feira (13), o repasse de R$ 4 milhões em emendas para os municípios de Cutias, Ferreira Gomes e Tartarugalzinho. Os recursos são para uso no Programa de Atenção Primária à Saúde de cada município.

“Esses recursos, vão promover melhorias visando sempre o bem-estar e uma melhor qualidade de vida do povo do Amapá”, explica.

Os Fundos Municipais de Saúde dos municípios receberam os seguintes valores: Cutias R$ 1.140.000,00; Ferreira Gomes R$ 1.451.079,00; e Tartarugalzinho R$ 2.000.000,00.

“É mais uma conquista, fruto do nosso trabalho em Brasília, em prol do Amapá. Esses valores servirão para o custeio na manutenção dos serviços de saúde com qualidade, para os moradores dos municípios amapaenses”, afirma.