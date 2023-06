Deputado do Amapá assume vice-presidência da Frente pela Transparência

O lançamento ocorreu na última terça-feira (27)

Da Redação

O deputado federal Acácio Favacho (MDB) foi escolhido para ser o vice-presidente da Frente Parlamentar Mista pela Transparência Pública. O grupo será formado por deputados e senadores.

O lançamento da frente ocorreu no Salão Nobre da Câmara Federal. Como está cumprindo agenda no Amapá, Acácio foi representado pelo vice-presidente do Tribunal de Contas do Amapá (TCE-AP), Amiraldo Favacho, que também é pai do parlamentar. Além de Amiraldo, estava na comitiva o presidente da corte de contas, Michel Harb.

Acácio explica que a comissão terá a função de propor melhorias na legislação que normatiza a regularidade dos gastos, de bens e recursos públicos.

“Agradeço pela confiança e convite para assumir como vice-presidente de uma Frente tão importante que tem o papel de assegurar que as atividades da administração pública não se desviem de sua finalidade, fortalecendo, assim, a confiança da sociedade nas instituições”, ponderou.