Deputados batem boca após ataque a símbolo da vacinação

Discussão tensa ocorreu entre Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) e Abílio Brunini (PL-MT)

Por SELES NAFES

Os deputados federais Abílio Brunini (PL-MT) e Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) protagonizaram um momento tenso, na tarde desta terça-feira (13), durante reunião da Comissão de Saúde da Câmara para discutir o piso dos agentes comunitários de saúde.

Dorinaldo, que coordenou a vacinação contra a covid-19 durante a pandemia no Amapá, rebateu uma declaração do parlamentar mato-grossense contra a participação do “Zé Gotinha” na parada do orgulho LGBT deste ano.

“Se o governo quer ser reconhecido pelo SUS, não é colocando bonequinho de vacina em parada gay que vai fazer esse reconhecimento”, ironizou o parlamentar.

O deputado do Amapá, que foi superintendente de Vigilância em Saúde, pediu respeito com o símbolo da campanha, e acusou o governo Bolsonaro de atrapalhar a vacinação por negacionismo.

“O Zé Gotinha foi abandonando, tratado de maneira criminosa por quatro anos. As campanhas vacinais foram por água abaixo por quatro anos”, comentou o deputado do Amapá.

Abílio perguntou se Dorinaldo tinha sido vacinado. Ao receber a resposta positiva emendou:

“Então vocês receberam a vacina”.

“Vacinei pela política da campanha nacional. Você é negacionista. Toda vez que tiver posicionamento negacionista eu estarei aqui enfrentando o senhor”.