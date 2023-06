Detento instruía pelo telefone mãe e namorada para venda de drogas, diz PF

Força Tarefa cumpriu 9 mandados de busca e apreensão, dentro e fora da cadeia do Amapá.

Policiais da Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá cumpriram, na manhã desta sexta-feira (30), 9 mandados de busca e apreensão na penitenciária e em outros endereços de Macapá e Santana ligados a um grupo de compra e venda de drogas que era coordenado de dentro da cadeia contava com a ajuda de mulheres do lado de fora.

Além do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (iapen), as buscas por mais provas foram feitas nos Bairros Cidade Nova, Morada das Palmeiras, Novo Horizonte, Pedrinhas, Residencial Caranã, em Macapá, e no Bairro Nova Brasília, no município de Santana.

Segundo a PF, as instruções para a comercialização de cocaína, crack e skunk (a supermaconha) eram dadas de dentro da prisão através de um grupo no WhatsApp.

O principal investigado é um interno do Iapen, de 30 anos. Ele é condenado por sequestro, cárcere privado, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Segundo a PF, o criminoso é quem dava as ordens de compra e venda de drogas de dentro da penitenciária através do grupo virtual.

As investigações apontaram que ele contava com o apoio da mãe e da namorada, que servem como ‘ponte’, recebendo orientações dele para a venda de drogas fora da cadeia. As duas também já foram indiciadas por tráfico de drogas.

Entre outros investigados está um casal. O marido, que cumpre pena em regime domiciliar aberto, condenado por furto e roubo, também conta com a ajuda da esposa para o tráfico.

A FTSP ainda identificou outras duas mulheres, de 22 e 27 anos. Uma delas utiliza o celular do seu companheiro já falecido para a comercialização do entorpecente. A outra está foragida, é procurada por crime de furto.

Todos os outros integrantes já foram indiciados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Os crimes investigados são de tráfico de drogas e organização criminosa.