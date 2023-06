“Deus mais uma vez me surpreendeu”, revela barbeiro que ganhou 7 máquinas novas

Depois de pedir ajuda, profissional que corta, de graça, cabelos de pessoas carentes recebeu muitos mais do que pediu em doações.

Por ANDRÉ SILVA

O barbeiro Dailton de Abreu Ferreira, de 36 anos, que corta cabelo de crianças gratuitamente nas palafitas de Macapá há cinco anos, agora pode continuar ajudando a essas pessoas carentes.

Ele fez uma campanha de arrecadação para uma nova máquina depois que a sua, após 5 anos, foi danificada. Ao todo Adailton recebeu 4 máquinas profissionais – 3 para acabamento –, 3 tesouras profissionais, pentes, capas de cabeleireiro, avental, borrifadores, escova, caixas de gilete, navalhas, espelhos e uma bancada, além de produtos para cabelo. Ele agradeceu pelas doações.

“Graças a Deus, as pessoas foram muito solidárias e me ajudaram bastante. Só tenho a agradecer. Confesso que no início achei que iria ganhar só a máquina, mas Deus mais uma vez me surpreendeu. Cada pessoa que me ajudou eu creio que não foi em vão e sei que Deus vai dar em dobro. Ele vai abençoar sua vida”.

Dailton começou a ajudar as pessoas depois de fazer uma promessa. Em troca de um trabalho com carteira assinada, cortaria cabelo de graça de pessoas carentes. Há 5 anos cumpre sua palavra.

Atualmente, trabalha na Justiça do Trabalho de Macapá, de 8h às 16h. É casado e tem um filho de 8 meses.

É com o dinheiro que ganha todos os meses na empresa que presta serviço para a Justiça e doações, que ele reúne amigos e, junto com a esposa, distribui comida à noite para moradores de rua em Macapá.

O barbeiro solidário fez uma rifa que tinha a finalidade de comprar os materiais para cortes de cabelo. Ele também afirmou que agora vai reverter todo o dinheiro arrecadado em compra de alimentos para essas pessoas.

“O dinheiro que entrar da rifa, vai ajudar a levar cestas básicas e café para alguém que mora na rua”, confirmou.

Adailton avisou que no sábado (3) esteve no residencial Macapaba oferecendo cortes de graça para as crianças, dando continuidade à sua missão.