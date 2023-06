Dia Estadual do Marabaixo terá apresentação de grupos tradicionais

Celebração vai contar com apresentações de mais de 10 grupos marabaixeiros.

O Dia Estadual do Marabaixo, celebrado nesta sexta-feira (16), com rodas de apresentações de vários grupos tradicionais, ao som do batuque e do balanço das saias floridas. A programação ocorre a partir das 18h, em frente à Casa do Artesão, no Centro de Macapá.

O evento recebeu incentivos do Governo do Amapá, através da Fundação Estadual de Promoção da Igualdade Racial, a Fundação Marabaixo.

Os grupos marabaixeiros, Berço do Marabaixo, Associação Zeca e Bibi Costa (Azebic), Raízes da Favela, Mestre Pavão, Raízes do Marabatuque e Marabaixo da Juventude, que fazem parte do Ciclo do Marabaixo, são alguns que estarão presentes no evento.

O marabaixo é a mais autêntica manifestação cultural amapaense e, em novembro de 2018, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional (Iphan)