Donos de centro de reabilitação acusados de morte de paciente são inocentados

MP e juíza entenderam que não havia provas de que medicamentos foram ministrados

Por SELES NAFES

Dois donos de um centro de reabilitação para dependentes químicos de Macapá foram absolvidos por falta de provas na ação penal que apurou a morte de um paciente, após a suposta aplicação de um coquetel de medicamentos. Apesar do arquivamento do caso, a juíza Luciana Camargo, da Vara do Tribunal do Júri, entendeu que a apuração dos fatos foi prejudicada por vários motivos.

O caso ocorreu no dia 22 de setembro de 2016 e só passou a ser investigado pela Polícia Civil do Amapá quase dois anos depois, em 2 de março de 2018. Inicialmente, o inquérito policial apurava denúncias de maus-tratos a pacientes dentro do centro. Segundo depoimento no processo do delegado que investigou o caso, a informação sobre o suposto homicídio só surgiu durante o decorrer do inquérito.

Os dois proprietários, Iran Célio Marinho e Francisco Charles Marinho Brito, chegaram a ser presos preventivamente, mas tiveram a liberdade provisória concedida pela acusação de maus-tratos e tortura.

No caso do suposto homicídio, a vítima foi Célio Barros Pança, de 40 anos. A viúva contou em depoimento que ele era dependente de álcool desde os 16 anos, e que também adquiriu o vício em maconha e cocaína. No dia 22 de setembro de 2016, ele foi levado para o centro de reabilitação após dois dias de consumo ininterruptos de álcool e drogas.

No centro, ele teria recebido um coquetel de medicamentos conhecido pelo apelido de “222”, composto de amplicitil, neozine e flenergan. O centro não teria autorização para usar medicamentos sem prescrição.

Depois do coquetel, Pança teria apresentado sintomas de um ataque do coração e foi levado para o Hospital de Emergência, onde já chegou morto. O atestado de óbito revelou que a causa da morte teria sido um “insuficiência hepática aguda, cirrose hepática e alcoolismo”.

Sem perícia

O psiquiatra que cuidava de Pança também depôs no processo revelando que viu o corpo do paciente e disse ter verificado superficialmente sinais de edema pulmonar agudo que pode ter atingido o sistema nervoso central, provocando uma possível parada respiratória e cardíaca.

O Ministério Público pugnou pela absolvição dos réus por falta de provas, entre elas o laudo necroscópico e outras perícias que poderia ter atestado a presença de algum medicamento no corpo.

“Nesse ponto, destaco que na certidão de óbito consta que a causa morte da vítima foi em decorrência de insuficiência hepática aguda, cirrose hepática e alcoolismo. Logo, sem exames periciais complementares, não há como afirmar que a vítima morreu devido a ingestão de medicamentos. Ademais, observo que a investigação tardia dos fatos prejudicou sobremaneira a elucidação do caso, posto que a vítima morreu em 22/09/2016 e somente em 02/03/2018 foi instaurado o inquérito policial”, comentou a magistrada.

Nenhuma das testemunhas também confirmou ter visto os réus aplicando o coquetel de medicamentos.