Dupla que tentou fugir após homicídio vai a júri popular

Crime ocorrido na zona sul de Macapá foi registrado por câmera de segurança residencial.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e decidiu levar a júri popular Ruan Callins da Silva e João Victor Félix Vieira, ambos de 21 anos, que foram presos em agosto do ano passado tentando fugir do Amapá horas depois de terem se envolvido na morte de José Ricardo Barreto Lopes, de 24 anos.

O crime ocorreu após um desentendimento durante uma bebedeira na madrugada do dia 14 daquele mês, na zona sul de Macapá.

Agora Ruan e João Victor serão levados a julgamento por homicídio duplamente qualificado – motivo fútil e sem chance de defesa da vítima. A decisão é da juíza Lívia Simone Oliveira de Freitas Cardoso, da Vara do Tribunal do Júri de Macapá.

Nela, a magistrada analisou o inquérito sobre o caso, depoimentos de policiais, testemunhas e dos acusados. Segundo a denúncia do Ministério Público, João Victor foi o autor dos disparos que mataram José Ricardo e Ruan dirigia o carro que deu fuga após o crime.

A defesa de João Victor alega que os disparos foram feitos em legítima defesa. Já o advogado de Ruan nega participação no crime e alega que ele não sabia que o amigo estava armado. Ambos estão presos desde a data do homicídio.

Ainda não foi marcada a data do julgamento.

O crime

O Auto de Prisão em Flagrante remetido à Justiça narrou que a vítima e os acusados se desentenderam na Rampa do Santa Inês. Depois disso, José Ricardo saiu do local no carro de um amigo, mas eles foram seguidos por Ruan, que dirigia o Astra, e João Victor.

Na Avenida Diógenes Silva com a Rua Eliezer Levy, o Astra abalroou o carro do amigo de José Ricardo, que desceu do carro para tomar satisfação com os infratores. Quando se aproximou do Astra, João Victor, que estava no banco traseiro, começou a disparar. A ação criminosa foi flagrada por câmeras de segurança das proximidades.

Em seguida, os acusados fugiram. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital de Emergência, mas não resistiu aos ferimentos.

Ruan e João Victor foram presos pelo Bope, na manhã seguinte, no Porto do Greco, em Santana, quando se preparavam para sair do Estado com destino a Belém (PA). As malas já estavam prontas e eles tinham R$ 15 mil para dar suporte à fuga, afirmou a polícia.

João Victor disse que jogou a arma no canal da Rua Hamilton Silva. Ruan confirmou ser o condutor do Astra.