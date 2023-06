O que diz o Salmo 51 sobre a nossa natureza

Compartilhamentos

Bom dia! Somos pecadores desde o nascimento. Nossas ações externas são apenas reflexo do que somos por dentro. O Salmo 51 deixa isso muito claro: desde a nossa concepção já somos pecadores. “Cria em mim, oh Deus, um coração puro”, diz o salmista. Veja a análise de hoje e tenha uma ótima semana com o nosso Senhor Jesus!