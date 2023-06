Em Brasília, Furlan assina no Podemos

Senadores, deputados federais e vereadores da base de apoio participaram do ato

Por LEONARDO MELO

O prefeito de Macapá, Dr Furlan, assinou ficha de filiação no Podemos, na tarde desta quarta-feira (14), durante cerimônia no Salão Verde do Congresso Nacional, em Brasília. Ele chega ao novo partido já assumindo o comando da legenda no Amapá.

O convite para o Podemos foi feito pela presidente nacional do partido, a deputada federal Renata Abreu (SP).

Furlan passa a ser o 100º prefeito do Podemos, que também possui sete senadores, além de deputados federais.

No Amapá, pelo menos por enquanto, o partido não tem representatividade na Assembleia Legislativa.

Alguns parlamentares estavam na filiação, como os senadores Lucas Barreto (AP), Zequinha Marinho (TO) e Rodrigo Cunha (AL), e os deputados federais Acácio Favacho (MDB-AP), Sonize Barbosa (PL-AP) Gilson Daniel (ES) e Fábio Macedo (MA).

Dos 23 vereadores, 15 estavam no ato de filiação, entre eles o presidente da Câmara de Macapá, Marcelo Dias (SD).

Em entrevista ao Portal SN na semana passada, Furlan justificou a escolha pelo Podemos como oportunidade de trabalhar com autonomia.

Ele estava filiado ao Cidadania até meados do ano passado, quando a legenda decidiu pelo apoio a adversários. Furlan estava apoiando Jaime Nunes (PSD).