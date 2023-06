Em Macapá, show com DJs Ágatha e Lorran vai arrecadar alimentos

Apresentação numa casa noturna será no dia 30 de junho. Ingressos serão trocados por alimentos

Por LEONARDO MELO

Os fãs do techno melody e funk têm um encontro marcado em Macapá, no próximo dia 30 de junho, no show que vai reunir os DJs Lorran e Ágatha. O objetivo do evento, organizado pelo empresário Kassyo Ramos, é arrecadar alimentos que serão distribuídos a famílias carentes.

O show será realizado no Bravah Club, no Bairro do Beirol, zona sul de Macapá.

Os DJs Lorran e Ágatha são dois dos principais nomes do momento na música eletrônica. Lorran é especialista em techno funk e melody, estourado no Pará e em outros estados.

No ano passado, Lorran gravou um especial no Rio de Janeiro. O vídeo teve mais de 2,5 milhões de visualizações no Youtube.

Ágatha é DJ de pop e funk, e tem uma carreira focada em produção de conteúdo para as redes sociais com muitas composições em parcerias com outros artistas.

Na manhã desta quinta-feira (1), o empresário anunciou que também fechou com o DJ Billy Brasil (vídeo acima), compositor de Manu Batidão.

A meta dos organizadores é arrecadar pelo menos duas mil cestas de alimentos.

“Uma cesta básica é R$ 100. Muita gente vai poder ajudar assim, mas quem não tem essa condição poderá fazer uma cesta com três alimentos, como arroz, feijão e charque, por exemplo. Pode ser uma cesta de R$ 30, R$ 50, R$ 100, qualquer valor pra ajudar muita gente”, explica Kassyo Ramos.

Todos os alimentos arrecadados serão distribuídos a famílias já cadastradas em outras ações da Família Ramos, como na mobilização de prestação de serviços do último dia 13 de maio, na zona norte de Macapá.