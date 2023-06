Em novo golpe, criminosos se passam por advogados e cobram o pagamento de precatórios

Advogado Alan Amoras e delegado Danilo já identificaram vítimas com prejuízos em Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um novo tipo de golpe já lesou diversas vítimas no município de Santana, a 17 km de Macapá. Criminosos estão se passando por advogados e pedindo o dinheiro dos clientes, supostamente para agilizar o pagamento de precatórios (dívidas judiciais). Somente na cidade portuária, pelo menos três casos estão sendo apurados pela Polícia Civil do Amapá.

Segundo as investigações, a maioria das vítimas é servidor público dos quadros federal e estadual. De maneira convincente, os golpistas conseguem informações de processos judiciais através de um sistema de fácil acesso, o Tucujuris. A partir daí, com informações reais, os criminosos utilizam uma rede social para persuadir os clientes se passando pelos advogados para o pagamento de taxas e custas processuais.

De acordo com o delegado Danilo Brito, da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Santana, a primeiro caso teve boletim de ocorrência registrado em fevereiro deste ano. Nos meses seguintes, outros casos foram identificados e também continuam sendo investigados. Estima-se que mais de R$ 10 mil reais já tenham sido subtraídos dos clientes dos advogados.

“Com essas informações dos processos que são verdadeiras, as vítimas acabam caindo no golpe. Somente após efetuarem a transferência do dinheiro e solicitarem do advogado informações sobre a liberação dos precatórios, as vítimas percebem que caíram num golpe”, explicou Danilo Brito.

Imitando a voz

Utilizando fotos dos advogados, e em alguns casos até tentando mudar a voz, os golpistas dão pistas de que se trata de uma fraude quando utilizam o pix ou contas bancarias de ‘laranjas’. Porém, mesmo assim as vítimas não percebem.

O escritório de advocacia Alan Amoras, teve vários clientes vítimas da ação dos criminosos, o que tem gerado transtornos e prejuízos financeiros. Boletins de ocorrência já foram registrados e as investigações estão em andamento.

“Os nossos clientes relataram que os golpistas, conseguem até mesmo imitar a minha voz. Nessa rede social que eles utilizaram, colocaram a minha foto e tinham realmente, informações verdadeiras dos processos. Nessa ânsia de ter a liberação dos benefícios, alguns fizeram o pagamento e depois perceberam que tinham caído nesse golpe. Ou sejam, a falsa identidade”, explicou o advogado Alan Amoras.

Para o delegado Danilo Brito, não restam dúvidas de que se trata de uma organização criminosa com atuação em todo o Brasil e com o envolvimento de hackers. Ele explicou ainda que as investigações estão avançando em pelo menos três casos e que já foram solicitadas junto às instituições financeiras, a quebra do sigilo bancário, inclusive de terceiros, que estão sendo utilizado como ‘laranjas’, pelos golpistas.

“Já solicitamos a quebra de sigilo bancários dos laranjas e estamos aguardando a resposta dos relatórios que possuem o histórico de movimentação bancária. Inclusive, alguns pedidos foram feitos junto ao Banco Central e estamos nessa fase. Tenho certeza que em breve teremos notícias do desfecho das nossas investigações”, finalizou.