Em Santana, começa hoje o Arraiá da Tia Sebastiana

Por JONHWENE SILVA

Começa nesta sexta-feira (16), a 35ª edição do Arraiá da Tia Sebastiana. O evento ocorre na Vila Olímpica do município de Santana, a 17 km de Macapá. Apresentações de grupos culturais de dança, quadrilhas juninas, cantores e concursos, fazem parte das atrações de evento, que faz parte do Santana Cidade Junina, promovido pela prefeitura.

Com entrada gratuita, são esperadas mais de 5 mil pessoas durante os dois dias de evento (16 e 17). Ainda como parte da programação, grupos teatrais farão apresentações.

Um dos momentos mais aguardados é a disputa entre as quadrilhas, quando um público significativo e torcedores vibram com os grupos.

O prefeito de Santana, Bala Rocha, afirmou que o evento representa o resgate da cultura santanense.

“É um evento de tradição no nosso município e deve ser valorizado. Esperamos um bom público nos dias de evento e aproveitem”, destacou Bala Rocha.

Tia Sebastiana

Dona Sebastiana Ferreira foi uma pioneira educadora do município de Santana, que dedicou parte de sua vida à missão de ajudar crianças e jovens em situação de risco social. Através de promoção de eventos culturais, contribuiu para a formação de centenas de crianças e adolescentes.