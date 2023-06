Em Santana, ‘Forrozão do Tio Gigante’ completa 30 anos

Programação começa na próxima quinta-feira (22), na Vila Olímpica

Na próxima quinta-feira (22), a cidade de Santana, a 17 km de Macapá, recebe mais uma edição do Forrozão do Tio Gigante, que neste ano completará 30 anos.

A festa é realizada desde 1993 pelo comunicador Tio Gigante, que chegou a rivalizar com o antigo Forrozão da TV Amapá, em Macapá.

“Nosso objetivo desde o início foi sempre proporcionar uma festa com qualidade e segurança”, explica o fundador e coordenador do evento.

Em 2019, o então prefeito de Santana, Ofirney Sadala, sancionou projeto de lei do vereador Josivaldo Abrantes que incluiu a festa no calendário oficial da cidade.

O evento abrirá na quinta com a apresentação de 18 bandas evangélicas na noite chamada de “Glorifica Santana”. Na sexta-feira, haverá o concurso de quadrilhas tradicionais, com premiação de R$ 6 mil.

No sábado, acontece o concurso entre 10 quadrilhas estilizadas, também com premiação de R$ 6 mil. No domingo (24) a tarde haverá programação infantil com teatro de bonecos, distribuição de pipoca e refrigerantes.

A festa encerra com a escolha da Garota Diversidade e apresentação das bandas Gata Safada e Alto Astral, e dos cantores Alisson do Forró e Carla Carvalho. A noite encerrará com uma queima de fogos.

A festa será no mesmo local do ano passado, a Vila Olímpica, no Bairro Nova Brasília.