Em situação de emergência, Amapá atinge meta de vacinação contra a gripe

Ampliação da cobertura é resultado de esforços entre Governo do Estado e prefeituras para ampliar a cobertura vacinal.

Dezoito dias após decretar situação de emergência por conta de um surto de gripe, o Amapá conseguiu atingir, nesta quarta-feira (31), 90,71% de vacinação do grupo prioritário contra a doença. Foi o 1º estado a alcançar a meta de 90% preconizada pelo Ministério da Saúde.

O governador do Amapá comemorou o resultado e agradeceu o reforço do MS, que enviou técnicos para auxiliar o estado na formulação de estratégias contra o surto. Ele também cumprimentou a todos os nossos profissionais da saúde que estão na linha de frente contra a doença.

“No dia 13 de maio, quando decretamos a situação de emergência, tínhamos apenas 16% do público alvo vacinado contra a influenza. Agora, 18 dias depois, alcançamos mais 90% do grupo prioritário. Somos o 1º Estado do país a atingir a meta vacinal de influenza. Isso significa dizer que esse é resultado da força-tarefa do governo do estado junto aos prefeitos, profissionais da saúde de todo do Amapá, gestores e o apoio incondicional do Governo Federal e das famílias amapaenses”, comemorou o governador.

Já são 175.432 pessoas imunizadas, segundo dados divulgados ontem pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS).

Os municípios de Ferreira Gomes, Oiapoque e Pracuúba chegaram a 100% de cobertura vacinal. Em outra ponta, os municípios de Cutias, Mazagão, Santana e Serra do Navio ainda precisam atingir a meta de imunização.

O público prioritário, que está mais vulnerável à doença, é composto por idosos, crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, mulheres grávidas e puérperas, trabalhadores da saúde, povos indígenas, entre outros.

Os dados da SVS-AP mostram, ainda, que 86,07% das crianças receberam a vacina; 90,93% dos idosos foram imunizados; 99,47% dos professores foram vacinados. Já as gestantes, 98,12% foram protegidas, enquanto trabalhadores da saúde, tiveram 100,19%.

A vacina está disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).