Emenda parlamentar garante preservação da capoeira no Amapá

Recursos foram liberados pelo deputado federal Acácio Favacho

Compartilhamentos

Da Redação

No último sábado (24), quando a prefeitura de Macapá encerrou o projeto “Valorização e Preservação da Capoeira”, os 30 grupos e os organizadores deixaram clara a importância da emenda parlamentar que garantiu a realização do projeto ao longo de oito meses.

Ao todo, a emenda do deputado federal Acácio Favacho (MDB) garantiu R$ 300 mil a 30 grupos de capoeira.

O projeto começou em novembro de 2022 em bairros da periferia de Macapá.

A ideia é envolver principalmente as crianças e jovens com noções de cidadania e qualidade de vida. Para isso, os organizadores focaram na realização de rodas de conversas e de capoeira.

“Ver e sentir a satisfação das pessoas e a qualidade de vida que esse projeto proporcionou é muito bom”, comentou a vereadora Luany Favacho, que representou na solenidade de encerramento o deputado Acácio Favacho.

O encerramento do projeto ocorreu no Centro de Cultura Negra, no Bairro do Laguinho. Um grande aulão foi o ponto alto da programação.