Empreendedores e moradores da Fazendinha já planejam extra na Expofeira

Evento que foi confirmado pelo governo do estado acontece entre o fim de setembro e começo de outubro, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

O anúncio do retorno da Expofeira animou empreendedores que aproveitam a ocasião para faturar um dinheiro extra. Em todas as edições eles pleiteiam um espaço para oferecerem seus produtos e utilizam seu terreno nos arredores do evento para oferecer serviços, como estacionamento e venda de lanches.

Além de gerar oportunidades no setor pecuário, a Expofeira Agropecuária do Amapá alimenta outras cadeias de negócios que acontecem tanto dentro como fora do Parque de Exposição. A exemplo disso, estão os estacionamentos particulares.

Eles são improvisados por pessoas que moram no Bairro da Fazendinha, nas proximidades do local onde acontece o evento.

O amapaense Edilson Correia, de 64 anos, que mora em frente ao parque, cobra pelas vagas de carro e moto que disponibiliza no quintal e ainda aluga quartos da casa para turistas. Ele está bastante esperançoso para o início do evento porque o dinheiro que arrecada dá para pagar contas e fazer pequenos reparos no lugar.

“O movimento aqui é muito bom. Sem dúvida, melhora muito a economia aqui na Fazendinha. Dá pra ganhar um extra. Se Deus quiser e Nossa Senhora, vai dar tudo certo”, animou-se o morador.

Diferente de Edilson, Miguel Freitas, de 49 anos, aproveita a ocasião para vender comida. Ele é carpinteiro e pedreiro, mas antes de iniciar a festa, tenta arrumar um local para instalar uma barraca.

“É bom para todo mundo. Tanto para quem vem passear, como para quem quer ganhar um dinheiro. E isso não vai ser bom só pra mim, mas pra todos que aproveitam essa época pra fazer dinheiro. E é bom pro desenvolvimento do estado”, opinou.

Ediana Batista, de 47 anos, e a mãe dela costumam trabalhar de serviços gerais durante a programação. Já com um local definido pela organização do evento, elas aproveitam o dinheiro que ganharam e investem na venda de comidas típicas e bebidas. Ela ficou muito feliz com a volta do evento.

“Todo ano [em que ocorre o evento] eu trabalho. A oportunidade vem logo no começo. A gente pega o dinheiro que ganha e investe na venda de comida, logo depois. Graças a Deus que voltou a Expofeira”.

A 52ª edição acontece de 28 de setembro a 8 de outubro, no Parque de Exposição da Fazendinha.