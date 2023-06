Empresário levantou vidro e não quis sair do carro, dizem testemunhas

NO SUL DO AMAPÁ

Ney Sarraf teria mergulhado no rio a quase 100 km por hora. Suspeita é de homicídio e suicídio

Por SELES NAFES

As mortes do empresário Ney Sarraf e da esposa dele, Joelma das Mercês Sarraf, podem ter sido um homicídio seguido de suicídio, segundo informações levantadas no início da tarde desta segunda-feira (12) pelo Portal SN. Testemunhas e a tripulação da balsa afirmam que a picape do empresário mergulhou no rio Jari a quase 100 km por hora, e nem tentou subir na balsa.

Os dois morreram afogados dentro do carro ontem à noite (11), no ponto onde ocorre a travessia de balsas para Monte Dourado, município de Almeirim (PA). O corpo de Joelma foi resgatado assim que a picape L-200 foi puxada do rio, mas o do empresário não foi logo localizado. Por isso, o caso era tratado como possível feminicídio.

No entanto, a Polícia Civil descartou essa possibilidade quando o corpo do empresário foi localizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, no fim da manhã.

A tragédia ocorreu por volta das 19h. Segundo testemunhas, o casal estava num bar próximo ingerindo bebida alcoólica e teria iniciado uma briga. Em seguida, eles entraram na picape do empresário e seguiram em direção ao porto de balsas, administrado pela Secretaria de Transportes do Estado (Setrap).

“O comandante da balsa já ia zarpar, mas viu o carro se aproximando em alta velocidade e decidiu segurar um pouco. Mas o motorista continuou em alta velocidade e escolheu um ponto entre a balsa e umas palafitas. Passou direto. O carro foi parar num ponto do rio quase no final da balsa”, explica o diretor de Transportes da Setrap, Enivaldo Dantas, que estava no Jari e foi para o local do acidente para prestar apoio.

O que aconteceu depois que o carro foi parar no rio deixou as testemunhas ainda mais atônitas. A tripulação da balsa e outras testemunhas viram que o empresário estava vivo dentro do veículo, e pediram para que ele saísse do carro. Aparentemente, ele não quis.

“Em vez disso, ele apertou no botão da porta e subiu o vidro de janela. Em seguida, o carro afundou”, explicou Dantas.

A tese de homicídio e suicídio também ficou mais forte para a Polícia Civil. O delegado Rommie Bradley, que conduz as investigações, revelou que encontrou dentro da picape uma câmera que pode ter filmado tudo o que ocorreu dentro do carro até o momento em que o veículo afundou. O equipamento filmava fora e dentro do carro.

“Estamos de posse do cartão de memória, mas os vídeos estão com datas aleatórias. Estamos tentando achar as imagens de ontem à noite”, explicou o delegado.

Rommie Bradley também confirmou que, a pedido de parentes, uma equipe de investigadores foi até a residência do casal. No imóvel, os agentes apreenderam munições e quatro armas de fogo, sendo uma delas um fuzil pertencente à Polícia Civil do Estado de São Paulo.

“Por enquanto, isso não está relacionado às mortes. Fomos à residência após o pedido de parentes. Ele morava com a esposa e um sobrinho de 15 anos”, revelou.