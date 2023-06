Empréstimo e cobrança de drogas entre mulheres é alvo da PF

Mandados foram cumpridos no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Uma dívida de drogas entre duas mulheres pertencentes a uma facção criminosa está sendo investigada pela Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá e foi alvo de dois mandados de busca e apreensão, na manhã desta quarta-feira (7).

As ordens judiciais foram cumpridas em dois endereços em área de ponte, no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá, onde residem duas ex-amigas, que terminaram a amizade por conta de um empréstimo de entorpecente que uma fez à outra, mas não foi ressarcida com os devidos juros.

A droga, segundo a polícia, pertence à facção, que agora cobra o débito. Segundo a investigação, que começou com apurações de outros crimes pela Força Tarefa, uma mulher teria aliciado a amiga, ambas de 26 anos, para integrar a organização criminosa, em uma espécie de apadrinhamento.

Após o ingresso, a que estava há mais tempo no crime ofereceu para a outra uma certa quantidade de drogas, que após serem vendidas deveriam ser pagas com juros.

Mas, segundo a investigação, a mulher aliciada não conseguiu prestar contas com a sua parceira e sumiu. A facionada então começou a fazer rondas e a indagar moradores do bairro sobre o paradeiro da ex-amiga.

Os mandados de hoje foram cumpridos pela Força Tarefa em busca de mais provas sobre o caso, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Amapá.

No endereço da mulher que não foi mais vista no bairro, os agentes acharam quase tudo vazio, apenas pouco móveis velhos.

Segundo as autoridades, ambas investigadas poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e integrar organização criminosa.

Durante o cumprimento do mandado de busca no endereço da primeira facionada, os policiais encontraram um homem, que estava com a prisão preventiva decretada por crime de violência doméstica. O indivíduo foi encaminhado para a Polícia Civil para os procedimentos.

Fazem parte da Força Tarefa as Polícias Federal, PRF, PM, PC, Iapen e Sejusp.