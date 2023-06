Equatorial fala sobre novo apagão na zona oeste e anuncia investimentos

Empresa informou que novos alimentadores serão instalados ainda em junho na zona oeste de Macapá

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Toda a zona oeste de Macapá voltou a ficar no escuro (e no calor), entre o fim da noite desta segunda-feira (19) e madrugada de terça. De acordo com a Equatorial, a concessionária de energia do Amapá, o problema teria sido causado por uma falha em um alimentador.

Moradores relataram que a energia começou a oscilar, ficou fraca e depois foi interrompida, por volta das 22h30.

O problema afetou moradores de bairros entre o Goiabal, Marabaixo (I, II, II e IV) e residenciais ao longo da Rodovia Duca Serra.

“Uma equipe foi mobilizada até o local para que o fornecimento fosse restabelecido em menor tempo possível. O serviço foi concluído por volta de 3h30 da madrugada após os trabalhos das equipes de plantão”, informou a empresa.

Nas últimas semanas, a zona oeste tem revivido a crise energética de novembro de 2020, com sucessivas interrupções no fornecimento. Na semana passada, só numa noite, foram registrados 12 apagões de curta duração.

A empresa voltou a dizer que tem trabalhando intensivamente em obras em todo o estado. No caso da zona oeste, três novos alimentadores serão implantados ainda em junho.

“A CEA Equatorial reforça que qualquer ocorrência deve ser registrada pelos canais de atendimento 24h, através da atendente virtual Clara pelo WhatsApp (96) 3082-2949 ou pela central de atendimento no 0800 096 0196”, concluiu.