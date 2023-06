Equatorial nega novo reajuste e descarta fraudes para aumentar valor das contas

Presidente do grupo, Augusto Dantas, também tratou de outras informações falsas

Por SELES NAFES

O presidente do Grupo Equatorial de Energia no Amapá, Augusto Dantas, negou que a empresa esteja esperando um novo reajuste de energia neste momento de 2023. Por regra da Aneel (agência responsável por fiscalização e autorizações de reajustes), um novo valor da tarifa só deverá ser definido no fim do ano para vigência em 2024. Em entrevista ao Portal SN, ele também esclareceu que o consumidor só tem a energia cortada em caso de religação clandestina. Ele também garantiu que é impossível fraudar o registro para lesar consumidores. Assista!