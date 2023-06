Escola militar homenageia aprovados no Enem

Escola de gestão militar Professora Risalva Freitas do Amaral, fica na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma homenagem especial aos alunos aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, foi preparada pela gestão da escola militar Professora Risalva Freitas do Amaral, localizada no Bairro Pantanal, na zona norte de Macapá.

O evento, chamado de 1º Encontro de Calouros, ocorreu na tarde desta quarta-feira (21) e reuniu calouros de universidades e faculdades que agora seguirão os estudos na graduação.

Ao som da tradicional marcha do vestibular, do cantor paraense Pinduca, eles foram recepcionados pelos alunos do Ensino Médio e equipe escolar de gestão.

De acordo com o diretor-adjunto a escola, tenente Luís Fernando, do Corpo de Bombeiros, além da homenagem, o objetivo é que os calouros deixassem uma mensagem de incentivo aos alunos que em breve também prestarão o Enem e vestibulares em outras diversas instituições de ensino.

Vários aprovados deram depoimentos e faram sobre a importância da dedicação e do apoio da escola para que conseguissem a aprovação. Houve um momento de homenagens com entrega de certificados, camisas e coquetel.

A escola militar estadual Professora Risalva Freitas do Amaral tem gestão compartilhada com a Secretaria de Estado da Educação (Seed). Segundo a direção, cerca de 30 alunos conseguiram aprovações em processos seletivos de instituição de ensino superior dentro e fora do Amapá.