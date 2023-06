Escuridão e roubos amedrontam moradores que passam no ramal do Elesbão

Jovem que cursa o ensino médio no Centro de Santana, a 17 km de Macapá, retorna para casa de bicicleta e com medo.

Por JONHWENE SILVA

Medo de sair ou voltar para casa à noite tem sido a realidade de quem passa diariamente pelo ramal do Bairro Elesbão, no município de Santana, a 17km de Macapá. A falta de iluminação pública na via tem causado o receio.

São vários os relatos de quem utiliza o acesso no período noturno e enfrenta a mesma dificuldade.

“Infelizmente, preciso enfrentar essa escuridão no ramal todas as noites. Eu moro no Elesbão, e na volta, confesso que tenho medo”, relata o estudante Jhonny Lacerda.

Ele cursa o ensino médio em uma escola no centro da cidade e conta porque não estuda no estabelecimento de ensino do bairro.

“Eu procurei essa escola para me matricular, porque acredito que ela tem um ensino bom e isso vai me preparar para o Enem. Infelizmente, essa distância de onde eu moro me deixa com medo. Tem sido muito difícil porque todo dia eu tenho e quero ir estudar, mas o medo de que aconteça alguma coisa deixa meus pais aflitos”, diz o rapaz.

A dificuldade é a mesma para que retorna do trabalho. É o caso da atendente de loja, Dulcilene dos Santos. Ela diz que, geralmente, o expediente encerra por volta de 18h30, ou seja, quando sai já está escuro. Como utiliza uma bicicleta como meio de transporte, espera outras pessoas para pedalar em grupo até o Elesbão.

“Eu tinha, antes, uns dois amigos que trabalhavam na mesma loja e que iam junto comigo. Mas, eles saíram do local onde eu trabalho. Agora, eu espero um pouco na esquina da avenida Santana que dá acesso ao ramal, algumas pessoas conhecidas ou grupos para ir pra casa. Somente assim, consigo”.

Segundo os moradores, assaltos são rotineiros. Os ladrões se aproveitam da escuridão e se escondem na vegetação às margens da via. Após o crime, voltam a se embrenhar na mata e somem rapidamente. As ocorrências são registradas em sua maioria após as 20h.

Seu Augusto Oliveira trabalha como serviços gerais e afirma que roubos ocorrem a qualquer hora.

“Outro dia, vinha passando aqui umas duas da tarde e tinha uma mulher chorando, pois tinham acabado de roubar a bicicleta dela. Não tem hora, mas de noite fica mais perigoso por causa do escuro”, disse.

O 4º Batalhão da Polícia Militar do Amapá informou, por meio de nota, que tem reforçado o policiamento ostensivo nos bairros de Santana, com o auxílio das viaturas do BOPE, Força Tática e BPRE. Para o bairro do Elesbão possui uma ordem de serviço onde são realizadas, diariamente, incursões em horários críticos informados pelos moradores.

Já a secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semop), responsável pelo serviço de iluminação pública, informou que vai encaminhar uma equipe de serviços da iluminação para realizar os reparos no local na próxima segunda-feira (12).