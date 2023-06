Veja a análise do Salmo 40, que nos traz uma rica lição sobre esperar

Compartilhamentos

Bom dia! A maioria das pessoas tem uma espécie de fé misturada com incertezas. Uma crença descrente e uma espera desconfiada das providências de Deus. No Salmo 40, o rei Davi deixa claro que apenas esperar não é o suficiente. É preciso esperar com confiança. Veja esta bela análise e tenha uma ótima quinta-feira (15) com o nosso Senhor Jesus!