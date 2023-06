Estado e prefeitura ‘enforcam’ sexta e decretam feriadão

Governo do Amapá e prefeitura de Santana facultaram a sexta (9) de junho.

O Governo do Estado do Amapá e a Prefeitura de Santana confirmaram a sexta-feira (9) como ponto facultativo no expediente das repartições públicas, transformando a folga de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (8), em um feriadão até o próximo domingo (12).

Ao contrário do que foi informado inicialmente, a prefeitura de Macapá terá expediente normal na sexta.

O Estado e os municípios informaram que serviços de caráter essencial, como saúde e segurança pública, vão funcionar sob regime de plantão.

A data de Corpus Christi é uma celebração da Igreja Católica no Brasil. É comemorada anualmente na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez ocorre 60 dias após a Páscoa.

Corpus Christi é uma expressão latina que significa Corpo de Cristo. Durante a celebração, os católicos acreditam que o pão e o vinho consagrados se tornam o corpo e o sangue de Cristo.