Estudo encomendado por Davi coloca AP no mapa da produção de energia eólica

Projeto eólico para a Margem Equatorial Brasileira foi apresentado pelo senador em evento em Natal nesta sexta, 16

Um estudo encomendado pelo senador Davi Alcolumbre (UB) e o atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que confirma o potencial do Amapá para ser produtor de energia renovável, foi um dos temas do evento que marcou o lançamento do projeto “Potencial eólico offshore na região da Margem Equatorial Brasileira”, nesta sexta-feira (16), em Natal (RN). A ideia é produzir energia renovável do Rio Grande do Norte até o Amapá.

Em 2020, o Amapá experimentou o maior blecaute da história do Brasil, quando 13 dos 16 municípios sofreram um apagão de 4 dias e um racionamento de 22 dias.

O Davi, que era o presidente do Senado, articulou com técnicos do Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis (ISI-ER) a realização de um estudo sobre o potencial de energias renováveis do Amapá. Os R$ 5 milhões usados no estudo foram articulados pelo senador.

O evento desta sexta-feira foi promovido pela Federação de Indústrias do Estado do RN (Fiern) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Os resultados preliminares mostraram que o potencial solar do estado é equivalente a regiões do Brasil onde já existem empreendimentos de grande porte instalados.

“Em 2020, vivemos um dos piores capítulos, senão o pior capítulo da história do nosso estado, e não poderíamos ficar de braços cruzados. Imediatamente, começamos a lutar, junto ao Rio Grande do Norte, por um estudo sério, comprometido e que mostrasse todo potencial eólico da nossa região”, frisou o senador.

Durante seu discurso, Davi Alcolumbre reconheceu o papel do Prates, atual presidente da Petrobras, para que o projeto fosse iniciado.

“Agradeço a todos os brasileiros, técnicos, servidores, às instituições que nos fizeram chegar até aqui e deixo registrada minha gratidão por ter conhecido esse brasileiro chamado Jean Paul (Prates) que, no momento de sofrimento do Amapá, poderia não ter enxergado sua preocupação com meu estado de origem. Mas, foi a partir de sua preocupação com o problema dramático que vivemos, que estamos alcançando uma solução para nosso estado”, ressaltou o parlamentar.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, reconheceu o espírito público de Davi Alcolumbre com as causas do Brasil e destacou sua capacidade de conviver com todos com respeito e cordialidade.

“Sempre tivemos uma convivência pautada pelo relevante espírito público, sempre saudável, carinhosa, amorosa e o senador, como sempre, com um coração voltado para seu Amapá, mas também para a defesa do Brasil”.

Estudo

O objetivo do projeto apresentado hoje, cujo prazo de validade é de dois anos, foi comprovar a viabilidade da implantação de torres eólicas em território amapaense e da costa equatorial, incluindo o potencial do Rio Grande do Norte.

Um evento desse mesmo porte do Rio Grande Norte deve ocorrer no Amapá nos próximos meses.

“A expectativa é de que, até 2024, o Brasil tenha determinado o seu potencial eólico da Margem Equatorial, com um ambiente legal para viabilizar a exploração da nova fronteira energética brasileira, capaz de alavancar a indústria naval, a indústria de energia e aerogeradores, gerando empregos e renda para a transformação de vidas e uma transição energética justa no nosso querido Amapá”, finalizou Davi Alcolumbre.