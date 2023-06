Ex-detento é executado ao sair da casa da esposa

Crime ocorreu numa região periférica de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ex-detento do Iapen foi morto com 6 tiros no fim da tarde desta sexta-feira (23), numa região periférica do Bairro Provedor 1, em Santana, a 17 km de Macapá.

Militares do 4º Batalhão confirmaram que Wuallacy Gabriel Lima Ribas, de 19 anos, tinha duas entradas na penitenciária, pelos crimes de furto e roubo qualificado, ambas ocorridas em 2019.

Testemunhas relataram à polícia que o crime foi cometido por 3 indivíduos, e que a vítima estava de saída da casa de sua esposa, situada na Rua Ubaldo Figueira, quando passou a ser atacada pelos criminosos.

Na tentativa de escapar, Wuallacy caiu e acabou morrendo no quintal da residência. Em seguida, os bandidos fugiram sem ser reconhecidos. Ninguém soube informar se eles tiveram apoio de algum veículo.

Buscas foram feitas pelas Polícias Civil e Militar, mas ninguém foi preso. A execução é atribuída à guerra entre facções. O caso é investigado agora pela 1ª DP de Santana.