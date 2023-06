Ex-marido que já tinha atirado na ex tem prisão decretada pela 2ª vez

Vítima tinha recebido um tiro em 2021, e só não foi morta porque a arma emperrou. Ex foi preso, mas voltou a perseguir a ex

Por SELES NAFES

Uma mulher de Macapá está vivendo um verdadeiro inferno nas mãos do ex-marido, que em 2021 já havia tentado assassiná-la a tiros. Desta vez, depois de perseguir a ex-esposa e o filho, ele teve a prisão preventiva decretada pela justiça a pedido da Polícia Civil do Amapá. E não foi a primeira vez.

A nova prisão foi decretada pela juíza Luciana Camargo, da Vara do Tribunal do Júri de Macapá, a pedido da Delegacia de Crimes Contra as Mulheres.

Segundo o inquérito, durante o casamento, a vítima era agredida constantemente pelo então marido, até que ela decidiu dar um basta na relação.

A primeira prisão de Bézio Filho Lobato da Silva ocorreu no dia 22 de dezembro de 2021, quando eles estavam separados havia quatro meses. De acordo com a polícia, ele atraiu a ex-esposa para um encontro onde supostamente lhe entregaria ajuda financeira para o Natal dos três filhos.

O encontro foi marcado em via pública, no Bairro do Pacoval. Quando a vítima chegou, ele tentou levava para outro local, mas ela rejeitou a proposta. Houve discussão, e um disparo atingiu a barriga dela.

A ex-esposa só não foi morta porque a arma emperrou, apesar de o agressor apertar várias vezes no gatilho.

Bézio foi preso em flagrante, e teve a prisão convertida em preventiva. Ao todo, ele ficou mais de três meses preso no Iapen. A ex-esposa se recuperou depois de passar por cirurgia no Hospital de Emergência de Macapá.

No último 24 de maio, por volta das 7h, a ex-esposa estava chegando na escola para deixar o filho quando foi abordada por Bézio em uma motocicleta. Ele teria avisado que ia matá-la e tentou atropelá-la. A vítima mandou o filho correr para dentro da escola, onde ela também conseguiu abrigo.

Imediatamente, ela procurou a Delegacia de Crime Contra as Mulheres que solicitou a nova prisão preventiva.

Ao analisar o pedido, a juíza Luciana Camargo avaliou que “diante desta personalidade desajustada e perigosa, certamente se mantido solto representará verdadeiro risco à ordem pública e a integridade física da vítima”.

O mandado de prisão foi expedido no último 15, mas ainda não há confirmação de que ele foi comprido.