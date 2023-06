Facção vendia armas e drogas por aplicativo de mensagens, diz polícia

Mandado de busca e apreensão foi cumprido na zona norte de Macapá.

Da REDAÇÃO

A Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá cumpriu um mandado de busca e apreensão no Bairro Brasil Novo, em Macapá, na manhã desta terça-feira (20), no endereço de um homem de 28 anos, que estaria comercializando armas de fogo por aplicativos de mensagens.

A investigação identificou um grupo de WhatsApp com vários membros de uma facção criminosa com a finalidade de organizar a o tráfico de drogas e o comércio de armas para os membros da organização.

O investigado, que atualmente cumpre prisão domiciliar, já foi preso por tráfico de drogas e estelionato.