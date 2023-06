Faccionado que eliminava rivais morre em tiroteio com a PM

Troca de tiros ocorreu no Bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um foragido dono de uma extensa ficha criminal morreu em confronto com a Polícia Militar do Amapá, nesta quarta-feira (31), no Bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

A troca de tiros entre o Tático Operacional Rodoviário (TOR) do BPRE e William Gomes Araújo, de 27 anos, ocorreu após investigação da Polícia Civil.

Considerado como um indivíduo perigoso, que intimidava moradores e executava rivais na guerra entre facções no município, Willian também tinha o costume de dar calote em pequenas mercearias do bairro onde morava.

“Ele ia aos comércios, pegava o que queria nas prateleiras e saía sem pagar. A população tinha muito medo dele. Ele fazia isso em comércios e açougues”, afirmou um investigador.

Com passagens pelos crimes de roubo, tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa, já sendo condenado a 11 anos de reclusão, o bandido decidiu não se entregar à polícia.

De acordo com o capitão Alan Miranda, o criminoso foi localizado pelos investigadores da 2ª DP, na Avenida Rio Branco, ostentando uma arma de fogo.

Na chegada ao local, Miranda relatou que o foragido disparou em direção aos militares e correu rumo a uma área de lago, de extensa vegetação, atrás de várias casas.

Lá, novamente, os policiais foram atacados a tiros e o criminoso acabou morrendo no revide. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38 com munições deflagradas.

“Ele também era uma espécie armeiro da facção a qual pertencia, que é muito forte de Laranjal do Jari. Ele alugava armas para outros criminosos cometerem assaltos e homicídios”, informou Alan Miranda.