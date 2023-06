Falso policial que roubou 90 celulares é procurado

Crime ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

Um homem de 30 anos que, junto com um comparsa, se passou por policial civil e roubou uma grande quantidade de aparelhos celulares foi indiciado e agora é considerado foragido pela Polícia Civil do Amapá.

O caso ocorreu no dia 16 de abril desse ano, em Santana, no Bairro Área Comercial, a 17 km de Macapá.

De acordo com o delegado Danilo Brito, da 2ª DP do município, o suspeito foi indiciado por roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e majorado pelo concurso de pessoas. A polícia não divulgou o nome do acusado, mas o Portal SelesNafes.com apurou que se trata de Glalter Bararuá Menez.

Segundo o delegado, o foragido teve a ajuda de um comparsa, de 20 anos, que morreu em confronto com policiais militares semanas após o assalto. A reportagem apurou ele se chamava Lucas Caldas.

“Dois indivíduos, fingindo serem policiais civis e alegando que estavam entregando intimação, conseguiram entrar em uma residência e fazer um assalto. No local, três pessoas foram vítimas dos criminosos. Cerca de 90 aparelhos celulares novos, trazidos de fora do Brasil para Macapá, foram roubados. Conseguimos recuperar 20 aparelhos celulares”, explicou o delegado.

Os dois acusados foram identificados, sendo representada pela prisão preventiva de um deles – Glalter –, que está foragido.

“Não resta dúvidas quanto aos autores do crime. Um deles, de 20 anos de idade, veio a óbito em decorrência de intervenção policial. O outro, foi indiciado e já está com mandado de prisão expedido. Até o momento, ele encontra-se foragido, porém, estamos realizando diligências no intuito de prendê-lo”, finalizou Brito.