Família de jovem morta em acidente tenta levar corpo para cidade natal

Sindy (em primeiro plano) com a irmã (atrás): motocicleta que ela dirigia foi atingida em cheio por carro em manobra proibida

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

A família da jovem Sindy Castro, de 23 anos, tenta arrecadar dinheiro para o translado do corpo dela de volta para Breves (PA). Sindy foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 4 de junho, em Macapá. Ela estava internada no Hospital de Emergência até ontem (14), quando veio a óbito no meio da madrugada.

Sindy trafegava em sua moto pela Avenida Inspetor Aimoré, quando foi surpreendida por um carro que fez uma conversão proibida de forma repentina. A moça foi atingida brutalmente pelo veículo. O capacete dela voou 10 metros de distância do corpo. O automóvel era dirigido por um servidor municipal.

A prima de Sindy, Ellem Vanzeler, de 20 anos, conta que a jovem chegou ao Amapá vinda de Breves com a mãe e a irmã mais nova. Ela era a terceira mais velha em uma família de sete filhos.

Ela trabalhava em uma panificadora. Acordava todos os dias pontualmente as cinco e meia da manhã, se arrumava, subia na motocicleta e ia trabalhar. Ela era balconista e ajuda a sustentar a mãe e a irmã.

“Ela era aquela garota que ninguém tinha o que se queixar. Acordava todos os dias cedo para sustentar a casa”, disse.

A prima lembra que no dia do acidente, testemunhas relataram que o motorista chegou a insinuar que a vítima estava errada e que iria pagar todos os prejuízos.

“Ele disse que ela ia pagar tudo que havia sido danificado no carro. A cabeça dela está toda quebrada. Não sei se para fugir, mas eles mexeram nela depois do acidente. Jogaram ela parece um bicho o chão. Isso deve ter prejudicado ela”, contou a prima.

O servidor, segundo a família, chegou a ajudar com valor de R$ 1.500, e foi só, segundo a prima.

O advogado Mateus Bica, que representa a família de Sindy, disse que o motorista prestou assistência à moça apenas nos primeiros dias em que ela estava internada. A família ainda tentou pedir ajuda dele para o enterro dela que incluiu o translado do corpo, mas ele passou a ignorar os pedidos.

Bica explicou que um inquérito foi aberto para apurar os fatos do acidente, mas ele só será concluído após a análise da perícia técnica. Um vídeo mostra toda a dinâmica do sinistro e será usado pelos advogados.

“Temos o vídeo do acidente que mostra que ele causou o ilícito de trânsito, mas ainda vai acontecer a fase investigativa onde vai colher depoimento de familiares, testemunhas e dele também. Somente após isso que a delegada vai enviar inquérito ao MP, opinando ou não pelo indiciamento dele”, explicou o advogado.

A família de Sindy fez uma campanha de PIX solidário para arrecadar recursos para o translado do corpo da moça para Breves. Parte do dinheiro arrecadado já deu para comprar as passagens de todos e do translado, mas resta uma quantia para ajudar a mãe dela enquanto estiver naquela cidade. Doações podem ser enviadas pela chave, CPF 787.459.692-72 em nome de Cleidiane Vanzeler Ferreira Viana.