Filho de cantor explica como veio jogar no AP

Jean Belinho assinou contrato no Ypiranga Clube e contou como deixou a música para se dedicar ao futebol.

Por JONHWENE SILVA

O Campeonato Amapaense de Futebol é a principal competição dos clubes profissionais no estado. Mesmo com várias dificuldades, as equipes locais conseguem participar da disputa com muito esforço e dedicação dos atletas.

Além disso, o certame possui curiosidades. Por exemplo. Você sabia que o jogador Jean Lucas Januário Cabral, do Ypiranga Clube, de Macapá, é filho de uma celebridade brasileira?

O lateral direito já enveredou na música e toca diversos instrumentos musicais. A música vem de berço. Ele é filho do pagodeiro Belo, do Rio de Janeiro.

Apesar disso, foi no futebol que a paixão se despertou no atleta. Com certa experiência na base de clubes cariocas e em outros clubes do país, Jean Belinho bateu um papo com o Portal SelesNafes.com e falou sobre a aventura de vestir a camisa de um time amapaense pela primeira vez. Acompanhe a entrevista:

Onde você nasceu e idade?

Rio de Janeiro, 28 anos.

Como você entrou para o futebol?

Desde das categorias de base no Fluminense, Boa Vista e Bangu.

Existem outros atletas na sua família?

Não.

Era o que seu pai queria para você ou ele apostava em outra área profissional?

Sim, meu pai sempre me incentivou a jogar. Apostei um pouco na música.

Como foi o convite pra jogar no Amapá?

Convite do nosso treinador Márcio Parreiras, pois já tinha trabalhado com ele em 2021.

Como é jogar no Amapá em comparação a outros estados?

Gostei muito do Amapá, me surpreendeu em todos os sentidos.

Já jogou em quais clubes?

Humaitá do Acre, Real Ariquemes de Rondônia, Atlético Catarinense de Santa Catarina.

Quais os planos para o futuro?

Fazer um bom campeonato aqui pra alcançar voos mais altos.

Você é casado? Tem filhos? Se sim, qual idade?

Sou casado. Tenho uma família linda com minha esposa Andressa e meu filho Gael, de 5 anos, e tem outro vindo que está na barriga da mãe.