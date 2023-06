Flagrada jogando lixo na beira de canal, dupla é indiciada por poluição

Eles vão responder por crime de poluição e podem ficar até 4 anos presos.

Por ANDRÉ SILVA

Dois homens foram flagrados por câmeras de vídeo de um condomínio residencial jogando lixo às margens do Canal do Jandiá, na zona norte de Macapá. As imagens foram gravadas no dia 8 de abril e o inquérito foi concluído na terça-feira (6) e enviado à justiça. Os nomes deles não foram divulgados pelas autoridades.

Nas filmagens é possível vê-los em uma picape cinza. Eles descem do carro e descarregam sacos cheios de lixo e outros entulhos às margens do canal. A ação dura pouco mais de 40 segundos.

Segundo o delegado Leonardo Fabrício, titular da Delegacia de Meio Ambiente (Dema), os homens disseram que estavam com pressa de se livrar do lixo.

Antes de aparecerem nas câmeras do condomínio, eles já haviam despejado uma parte do lixo em uma outra rua próxima dali, mas foram vistos por moradores e orientados por eles a se livrar do lixo atrás do condomínio.

O delegado destacou que esse tipo de crime é bem comum na delegacia, haja vista que só na capital, há dezenas de lixeiras irregulares espalhadas por bairros.

“A grande questão da lixeira viciada é identificar a autoria, porque, geralmente, a pessoa que denuncia só diz que é uma lixeira viciada, mas não diz quem está jogando. Aí, tem todo um trabalho de campana pra ver quem está jogando né, para pegar pelo menos um”, explicou o delegado.

No caso dos dois homens, o delegado disse que eles deram azar porque resolveram jogar bem em frente às câmeras que registraram tudo.

“A câmera pegou eles na hora. Como nós conseguimos identificar a placa do carro, fomos atrás do proprietário, que falou que já tinha revendido o carro. Fizemos o rastreio até que chegamos às pessoas”.

Os dois homens foram denunciados por crime de poluição, que tem pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa.