Foragido obrigava crianças a assistir vídeos-pornô e abusava delas, diz polícia

Criminoso, que puxava crianças para dentro de sua casa à força, foi preso pela Polícia Civil do Amapá.

Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Civil do Amapá condenado pelo crime de estupro de vulnerável, acusado de exibir vídeos-pornô para crianças enquanto abusava delas sexualmente.

O nome do infrator, que era considerado foragido da Justiça desde 2017, não foi divulgado pelas autoridades. Ele foi preso equipe da Delegacia da Infância e Juventude de Laranjal do Jarí (DIJLJ), a 287 km de Macapá, na última sexta-feira (9), no Centro da cidade.

Segundo o delegado José Amauri Fernandes, titular da DIJLJ, à época dos crimes, o acusado residia próximo a casa das vítimas, todas meninas. O inquérito policial sobre o caso afirma que quando elas passavam sozinhas, ele as ‘puxava’ para dentro da sua residência.

Em seguida, mandava-as tirarem as roupas e as forçava a assistir vídeos pornográficos, enquanto passava as mãos nas partes íntimas das crianças.

Segundo as investigações, as crianças não relatavam, os abusos aos seus pais porque o criminoso as amedrontava, dizendo que mataria seus pais caso falassem para alguém.

Uma das vítimas relatou que quando as mães ‘gritavam’ chamando as filhas, ele mandava elas se esconderem embaixo da cama, sempre sob ameaças.

Durante as investigações, a Polícia Civil apreendeu filmes, revistas e fotos do gênero pornográfico na casa do investigado.

O réu respondeu todo processo em liberdade. No entanto, quando foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, não foi mais encontrado e passou a ser considerado foragido.

Mas, após fazer levantamento de foragidos do município, a equipe de investigação da DIJLJ priorizou a localização e captura do condenado.

O abusador foi encaminhado para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), em Macapá.