Bom dia! Fuga não é a solução para os problemas da vida, apesar de sentimos essa vontade diante de tantas lutas e desafios do dia a dia. No Salmo 55, o rei está angustiado por estar cercado de inimigos, sentindo exatamente a vontade de desaparecer. No mesmo texto, em vez de fugir, ele deixa claro que decidiu ficar, pois reconhecia que Deus não deixará que o “justo seja abalado”. Veja a análise desta sexta-feira (30) e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!