Furlan confirma ida para o Podemos: ‘importante ter autonomia’

Falta de autonomia no Cidadania durante eleição de 2020 pesou na decisão do prefeito de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, vai se filiar e assumir a presidência do Podemos no Amapá. O convite foi feito pela atual presidente nacional da legenda, deputada federal por São Paulo, Renata Abreu, e pelo presidente do diretório estadual no Amapá, Marcos Riba.

Furlan estava filiado ao Cidadania, por onde concorreu à vaga de prefeito da capital em 2020 e foi vitorioso.

Para a saída do partido, o prefeito explicou que com a criação da federação Cidadania-MDB-PSDB – espécie de união que tomou o lugar das antigas coligações –, a então presidente do Cidadania, Renata Abreu, perdeu sua autonomia dentro do partido, o que causou desconforto e resultou na saída dela da legenda este ano.

“Quando fui para o Cidadania, tive garantido pelo presidente Roberto Freire (Cidadania), a possibilidade de tocar o partido. Posteriormente, com a federação, perdemos essa autonomia. Daí a minha desfiliação e a saída pela porta da frente”, disse o prefeito.

O alvo de Furlan é a reeleição que pode acontecer em 2024. O ato oficial de filiação na legenda acontece na próxima semana, em Brasília (DF).

Atualmente, o Podemos tem 400 mil afiliados em todo o brasil. Conta com 14 deputados federais, 5 senadores e 104 prefeitos.