GEA anuncia 1ª parcela do 13º salário

Valor é de R$ 121 milhões e deve refletir em setores como comércio e serviços.

Da REDAÇÃO

O Governo do Estado do Amapá (GEA) anunciou para o dia 14 de junho, quarta-feira, a 1ª parcela do 13º salário para 33.599 servidores, entre efetivos, cargos comissionados e aposentados.

O valor, que corresponde a 50% do direito trabalhista, deve vai injetar aproximadamente R$ 121 milhões na economia local, refletindo em setores como comércio e serviços.

Injeções financeiras

Segundo o Estado, somada à data-base de 5,6%, paga no dia 30 de maio com retroativo a abril, a injeção financeira dos contracheques na economia será 421 milhões até o dia 14. Atualmente, a folha de pagamento estadual gira em torno de R$ 300 milhões.