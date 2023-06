Golpeada com terçado, mulher é lavada e estuprada pelo ex-companheiro

NO SUL DO AMAPÁ

O agressor foi preso. Ele já tinha cumprido pena no Iapen por violência doméstica contra a ex-esposa, e responde a mais um processo por tentativa de feminicídio contra outra vítima

Por SELES NAFES

Um caso atípico de violência doméstica no município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, surpreendeu os policiais da Delegacia de Crimes Contra a Mulher. Depois de ser golpeada várias vezes com um terçado, a vítima ainda foi estuprada pelo ex-companheiro.

O acusado de 33 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na terça-feira (27), acusado de estupro e tentativa de feminicídio. O crime ocorreu na noite do último dia 21, por volta das 23h, na casa da vítima. Os dois estavam separados havia três anos, segundo informou o delegado Breno Esteves.

De acordo com as investigações, o criminoso surpreendeu a vítima que estava sozinha. Os golpes de terçado atingiram o rosto, pernas e costas. A ex-esposa ainda foi mantida em cárcere durante horas para que não pudesse pedir socorro.

Em seguida, ele levou a vítima ao banheiro, lavou os ferimentos dela e a estuprou. Depois disso, ainda limpou a residência para eliminar provas. Ele só deixou a casa pela manhã, por volta das 8h.

Gravemente ferida, a vítima conseguiu pedir ajuda e foi levada por policiais militares para o hospital. A PM iniciou as buscas, mas o agressor se apresentou dois dias depois espontaneamente na delegacia para prestar depoimento, alegando que os dois haviam brigado por causa de um celular.

Como estava fora do flagrante, ele foi ouvido e liberado. Contudo, o delegado pediu a prisão preventiva do agressor, que foi concedida. Ele foi preso numa área de pontes no Bairro Santarém.

Reincidente

Segundo Breno Esteves, o criminoso é ex-detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde já tinha cumprido pena de 6 anos de prisão, exatamente por violência doméstica contra a ex-esposa.

“Ele saiu do Iapen há menos de um mês, quando passou a cumprir pena em regime domiciliar”, explicou o delegado.

O agressor, que voltou para o Iapen, também responde a outro processo por tentativa de feminicídio contra outra vítima.

A ex-companheira golpeada com terçado passou por cirurgia, mas continua internada.