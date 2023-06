Gripe: 118 pessoas internadas no Amapá

Crianças menores de seis anos têm sido as mais atingidas pelas doenças.

O Governo do Amapá informou que 118 pessoas, da quais 85 são crianças, estão internadas em razão de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Elas ocupam leitos no Hospital da Criança e Adolescente (HCA) e o Pronto Atendimento Infantil (PAI), sendo 33 em UTIs.

Desde que foi decretada a situação de emergência em saúde pública, dia 13 de maio, por conta do surto, o Amapá já registrou 10 óbitos de crianças, todas menores de seis anos de idade, e todas no HCA.

No dia 13 de maio o Governo do Amapá decretou situação de emergência devido ao aumento de casos de doenças respiratórias causadas pelos vírus sincicial e influenza, além do novo coronavírus. As crianças menores de seis anos têm sido as mais atingidas pelas doenças.