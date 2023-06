Homem é achado morto na Linha E

Cadáver estava em um terreno às margens da linha E do km-9, via que liga as zonas oeste e norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um corpo em já em estágio de decomposição foi encontrado no início da noite deste sábado (10), com uma lesão na cabeça e jogado na entrada de um terreno localizado às margens da linha E do km-9, via que liga as zonas oeste e norte de Macapá.

O cadáver é de um homem ainda não identificado, que estava vestido com uma bermuda jeans e uma camisa azul claro.

O perito Odair Monteiro, da Polícia Científica do Amapá, acredita que a vítima tenha entre 30 e 35 anos e que o óbito aconteceu há pelo menos 48 horas. Mas, a causa da morte só será apontada após a necropsia, exame mais detalhado, feito no Departamento Médico Legal.

Pelas circunstâncias em que a vítima foi achada, com parte da cabeça já devorada por animais, o delegado Wellington Ferraz, da Delegacia de Homicídios, suspeita que pode ter ocorrido um crime, porém não há indicação de autoria e a linha de investigação vai começar do zero.

Uma família que seguia para a Igreja, a pé, pelo acostamento da rodovia, foi quem sentiu um forte odor e achou o cadáver, a poucos metros da pista.

No local, tomado por mato, existe uma casa desabitada e uma construção inacabada de uma piscina.

A PM e os investigadores da Homicídios fizeram diligências pela região, mas não identificaram o proprietário.

Informações que possam ajudar na elucidação do caso podem ser direcionadas para o Disk Denúncia da Homicídios, (96) 99170 4302, o sigilo é garantido pela Polícia Civil do Amapá.