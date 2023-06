Homem é executado com tiro no olho em região dominada pelo tráfico

Crime ocorreu na Segunda Passagem da Turíbio, Bairro Cidade Nova, zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 24 anos foi morto na noite de ontem (28) em uma região dominada pelo tráfico de drogas na capital.

O crime ocorreu por volta de 23h23, na Segunda Passagem da Turíbio, Bairro Cidade Nova, zona leste de Macapá.

A vítima, identificada como Antônio Marcos Fernandes, macapaense, foi morta com dois tiros, que atingiram um dos ombros e um dos olhos.

No local, ninguém soube dar nenhuma informação sobre a dinâmica do crime. Populares disseram apenas ter ouvido sons de disparos e se depararam com a vítima caída na via.

De acordo com o delegado Ederson Martel, da Delegacia de Homicídios, a região do crime é um conhecido ponto de venda de entorpecentes, onde várias apreensões já foram feitas.

“Pelos que apuramos, a vítima vinha aqui algumas vezes, para comprar drogas, seria usuário. Ele entrou numa ponte, numa área escura, foi interceptado por duas pessoas, que a gente ainda não sabe quem são, e foi vítima de disparos de fogo”, narrou o delegado.

A Polícia Científica periciou a cena do crime e removeu o corpo para o Departamento Médico Legal. Por se tratar de um local insalubre, foi difícil coletar vestígios.