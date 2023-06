Homem é morto com 13 tiros enquanto bebia em frente à mercearia

Crime ocorreu no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 24 anos foi morto na noite deste domingo (4) com 13 tiros enquanto consumia bebida alcoólica em frente a um comércio do bairro onde morava. O crime ocorreu por volta de 21h40, na Rua Alceu Paulo Ramos, no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

O Samu ainda chegou a ir ao local, mas apenas constatou o óbito de Tiago Cavalcante Lacerda.

Segundo o delegado Ederson Martel, da Delegacia de Homicídios, os dois atiradores desceram de um carro, de modelo e placa não identificados. O primeiro tiro foi dado pelas costas.

“Quando a vítima caiu no chão, um segundo atirador efetuou mais disparos. Até o momento, tudo indica que é uma vítima do tráfico de drogas. Foram muitos tiros e havia muitas pessoas aqui, mas apenas a vítima foi atacada e nada dela foi levada. Isso mostra para gente que era realmente uma situação com ela”, relatou o delegado.

Militares do 2º Batalhão da PM do Amapá ainda fizeram diligências na região, mas nenhum dos infratores foram encontrados.