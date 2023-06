Homem é preso com arma na cintura na Praça do Coco

Além da arma na cintura, na casa do suspeito, a polícia achou mais um revólver.

Por OLHO DE BOTO

Um homem suspeito de integrar uma organização criminosa foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante patrulhamento do Grupo Tático Aéreo (GTA), com apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A ação ocorreu na madrugada desta sexta-feira (9), no centro comercial de Macapá.

William Ramon dos Santos Abraçado, de 27 anos, conhecido como Bebê do Mucajá, já havia sido flagrado com três armas de fogo, meses atrás, numa abordagem do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE).

De acordo com a polícia, ele estava na Praça do Coco, com um revólver na cintura e acompanhado de outros suspeitos armados quando foi surpreendido pela patrulha – terrestre – do GTA.

Durante a aproximação da viatura, os outros indivíduos passaram a correr e conseguiram escapar. Já Bebê não teve a mesma sorte. Cercado, entregou o revólver que tinha na cintura e ainda levou os policiais até o Conjunto Mucajá, na zona sul, onde mais um revólver foi encontrado.